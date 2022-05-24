Bursa'da İrem Derici rüzgarı - Son Dakika
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Bursa'da İrem Derici rüzgarı

24.05.2022 09:19

Bursa'da İrem Derici rüzgarı Bursa'da özel bir etkinlikte sahne alan ünlü popçu İrem Derici seslendirdiği şarkılar ile davetlilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Bursa'da İrem Derici rüzgarı

BURSA - Bursa'da özel bir etkinlikte sahne alan ünlü popçu İrem Derici seslendirdiği şarkılar ile davetlilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Son dönemlerde magazin dünyasında sıkça adını duyuran popçu İrem Derici, Bursa'da özel bir etkinlikte sahne aldı.

'Yansın Geceler' şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, şarkı aralarında davetliler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Derici, "Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünüyor, nazar değmesin bu gece. Kimselere nazar değmesin. Bir leopar desenli daha gördüm, gece sonunda tırnaklarımızı çıkarmayı düşünüyorum. Çok güzel bir konser olsun, konuşuruz" diyerek, "Affeder mi aşk bizi" şarkısını seslendirdi.

İş insanlarının bir arada bulunduğu özel etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğunu dile getiren ünlü popçu İrem Derici; "Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum. Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 senedir afedersiniz deli gibi, manyak gibi çalışıyorum, 2 tane arabam var, 1 evim bile yok. Vardı 1 tane, sattım onu albüm yaptım. Youtube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya 'o ünlü popçu bakın şimdi ne halde?' diye, Allah korusun da yani. Buyurun şarkı söyleyelim" diyerek Acemi Balık şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derici, Bursalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı
Bursa'da İrem Derici rüzgarı

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

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