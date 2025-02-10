Mustafa Mert Koç, yeni albümünden "Kayıp" şarkısını yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile trafikte söyledi. Şarkı söylerken çektikleri videoyupaylaşan ikili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Mustafa Mert Koç'un 'Kayıp' şarkısını trafikte yakın arkadaşı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy söyledi. Ulusoy ile şarkı söylediği bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Koç, videoya "Onun favorisi kayıp" notunu düştü.
Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Magazin › Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi - Son Dakika
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