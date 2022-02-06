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Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı - Son Dakika

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı

06.02.2022 07:21
Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ergeç'in eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşofmanları ile görüntülenen Selma Ergeç, fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmadı.

Öte yandan Selma Ergeç'in, Can Yayınlarının kurucusu Can Öz ile evli olduğu ortaya çıktı. Çiftin Yasmin adını verdikleri 6 yaşında kızları bulunuyor.

İkili, birlikte çok fazla görüntü vermiyor.

SELMA ERGEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selma Ergeç nereli ve kaç yaşında; Selma Ergeç, (d. 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya), Türk-Alman oyuncu ve manken.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

Can Öz kimdir?

Selma Ergeç'in eşi Can Öz kimdir, mesleği ne; Türkiye'nin en eski ve köklü yayın evlerinden biri olan Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'in oğlu ve yayınevinin şimdiki sahibidir.

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı
Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı
Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı

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Selma Ergeç, Almanya, Alman, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in Eşi Bakın Kim Çıktı - Son Dakika Magazin


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