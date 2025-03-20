Özgür Özel'in ''sokak'' çağrısına tepkiler peş peşe - Son Dakika
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Özgür Özel'in ''sokak'' çağrısına tepkiler peş peşe

Özgür Özel\'in \'\'sokak\'\' çağrısına tepkiler peş peşe

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ''Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum'' sözlerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan peş peşe tepki geldi. Yerlikaya, ''Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur'' derken, Tunç, ''Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

20.03.2025 23:54  Güncelleme: 00:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterisi düzenlendi. Protestolarda İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane karıştı. Saraçhane'de çıkan arbedede 6 polis yaralandı.

YERLİKAYA: HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMAK EN HAFİF TABİRİYLE SORUMSUZLUK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sokak" çağrısı yaparken, Saraçhane'deki protestolarda çıkan arbedede 6 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in çağrısına sert tepki gösterdi. Yerlikaya şunları söyledi: "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

"PROVOKATÖRLERİN OYUNUNA GELMEYİN"

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkı sokağa çağırmak sorumsuzluktur

BAKAN TUNÇ: SOKAK ÇAĞRILARI HUKUK DIŞIDIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şu açıklamayı yaptı: "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

"YARGI MENSUPLARI KARARLARINI VERİRKEN SOKAKTAN ETKİLENMEZ"

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNU BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

ÖZEL: BUNDAN SONRA SOKAKLARDAYIZ

Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır."

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in ''sokak'' çağrısına tepkiler peş peşe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (91)

  • Zafer Budak:
    Bu CeHaPe hiçbir zaman adam olmayacak vesselam! 858 1217 Yanıtla
    Tahsin Erdogdu:
    CHP gelecek huzur bulacaksınız adalet hak hukuk yar…. 502 477
    ekenel:
    sen adam mısın ki chp yi küçümsüyorsun 421 355
    Uğur Kart:
    TAHSİN ERDOĞDU ANNSKM BİJ 15 38
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    akp nin sonumu geliyor 1170 842 Yanıtla
    Yahya Gültekin:
    Zekeriya nejat koşucu dikkat et son yazdıkların olabilir 1 0
    Metin Celik:
    Siyonistlermi geliyor? Türkiye düşmanları ellerini kovuşturuyor, nasıl insansınız siz? 0 0
  • AHMET YILMAZ:
    Saray yüce TÜRK milletine darbe yapiyor 1244 135 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Hep söylüyorum chp en az pkk kadar tehlikelidir unutmayın bu dediğimi!! 121 1153 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Erdogan metin karinuiskim 19 49
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