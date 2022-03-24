Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur - Son Dakika

Hareketleriyle zirveye damga vurdu! Yüzlerce tweet atıldı, en ağır yorum kendi ülkesinden

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

Adil'in ani ölümü, Cavit'in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır.

Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera'ya ısınmaya başlar.