Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur - Son Dakika
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Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur

24.03.2022 15:14

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız'da bu akşam hüzün ve intikam dolu sahneler yaşanıyor. Babasının ani ölümüyle yıkılan Nalan teselliyi Hayri'de bulur.

CAMDAKİ KIZ'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur

Adil'in ani ölümü, Cavit'in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur

Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur

Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera'ya ısınmaya başlar.

Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
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Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur - Son Dakika


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