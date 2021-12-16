Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?

Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan'dan bir güzel haber de işverene!

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister.

Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar.

Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levet'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar.

İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.