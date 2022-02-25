Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor - Son Dakika
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Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor

25.02.2022 09:07
Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor

KANAL D'nin sevilen dizileri arasında yer Camdaki Kız'da dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

CAMDAKİ KIZ'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır.

Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor

Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar.

Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar.

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Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor - Son Dakika


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