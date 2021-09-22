Camdaki Kız'da Hayri karakterine Cihangir Ceyhan hayat verecek

Kanal D'nin çok izlenen dizisi "Camdaki Kız"ın önceki gün yayınlanan 12'nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Hayri'nin hikayesi de daha şimdiden büyük merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜM YARIN EKRANDA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği "Camdaki Kız", sürükleyici hikayesiyle iki sezondur seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranında seyirciyle buluşuyor.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu olmuştu. En son "Çukur" dizisinde oynayan Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi.