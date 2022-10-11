Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı - Son Dakika
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Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı

11.10.2022 10:01

Ünlü oyuncu Cemal Ünal, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü ve kazada ayağı kırılan kişi Cemal Hünal hakkında şikayetçi oldu.

Issız Adam, Romantik Komedi filmleriyle hafızlara kazınan ve Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Cemal Hünal, otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı.

"ARACI SON ANDA FARK ETTİM"

Motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araç sol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

Oyuncu Cemal Hünal aracıyla motosikletli sürücüye çarptı

"UZLAŞMAK İSTİYORUM"

Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi. Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti.Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi. Kaynak: Medyatava

Oyuncu Cemal Hünal aracıyla motosikletli sürücüye çarptı
Oyuncu Cemal Hünal, aracıyla motosikletli sürücüye çarptı
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Cemal Hünal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı - Son Dakika
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