Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

18.05.2023 12:11

Fransa'da bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali dün başladı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını dünyaya duyuran Meryem Uzerli Kırmızı halıda boy gösterdi. Uzerli zarafetiyle adeta büyüledi.

76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece açılışını Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile yaptı.

SADE VE ŞIK

Sinema ve gösteri dünyasından birçok ismin katıldığı festivale Meryem Uzerli, siyah straplez elbisesiyle katıldı.Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Uzerli, güzelliğiyle parmak ısırttı.

İşte güzel oyuncunun kırmızı halı pozları;

Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafeti herkesi büyüledi
Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafeti herkesi büyüledi
Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafeti herkesi büyüledi
Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafeti herkesi büyüledi
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Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafetiyle herkesi büyüledi Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafetiyle herkesi büyüledi

Meryem Uzerli, Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı - Son Dakika
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