76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali dün gece açılışını Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile yaptı.
Sinema ve gösteri dünyasından birçok ismin katıldığı festivale Meryem Uzerli, siyah straplez elbisesiyle katıldı.Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Uzerli, güzelliğiyle parmak ısırttı.
İşte güzel oyuncunun kırmızı halı pozları;
Son Dakika › Magazin › Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı - Son Dakika