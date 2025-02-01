Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu - Son Dakika
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu

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Ünlü oyuncular Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, ilk kez anne baba oldu. Geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini duyuran çift, bu kez sosyal medya üzerinden oğulları Atlas'ın doğumunu duyurdu.

01.02.2025 08:12  Güncelleme: 08:28
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, anne ve baba oldu. Ünlü çiftin Atlas adını verdikleri oğulları doğdu.

Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanışmış, 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2020 yılında ise evlenmişti.

Sevilen çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek bekledikleri müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Sık sık hamilelik pozları paylaşan çift, bebeklerini kucaklarına aldı.

Cansel Elçin, son yaptığı paylaşımla oğulları Atlas'ın doğduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Bugün 31 Ocak 2025 Cuma. Hoş geldin Atlas"

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas\'a kavuştu

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Son Dakika Magazin Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Küyük:
    çok şükür ülkece teselli olacağımız ve büyük merakla beklediğimiz bir haberdi. 5 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bu ünlülerde bebelerine garip garip isimler koyuyor.Atlas ne yav:) 2 0 Yanıtla
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