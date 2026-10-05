Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular - Son Dakika
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Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

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Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
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Yaklaşık 6,5 ay önce yeniden yayın hayatına başlayan Cem TV, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kapanma kararını duyuran Yayın Koordinatörü Erol Işık, bekledikleri desteği göremediklerini belirterek, "Destek görmediğimiz gibi köstek olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu" dedi.

Yaklaşık 6,5 ay önce yeniden yayın hayatına dönen Cem TV için kapanma kararı alındı. Kanalın Yayın Koordinatörü Erol Işık, yayınların kısa süre içerisinde sonlandırılacağını açıkladı. Işık, bu süreçte bekledikleri desteği göremediklerini belirtirken kanala engel olmaya çalışanların da bulunduğunu söyledi.

KANAL 21 YIL ÖNCE KURULDU

Cem Vakfı bünyesinde kurulan Cem TV'nin yayıncılık serüveni 2005 yılına kadar uzanıyor. Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın kurucusu olduğu kanal, 2 Aralık 2005'te izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 18 yıl kesintisiz yayın yapan Cem TV, mali yükümlülükler nedeniyle 1 Aralık 2023'te ekranlara ara verdi. Yaklaşık 2,5 yıllık sessizliğin ardından 11 Mart 2026'da yeniden yayın hayatına dönen kanal, bu dönüşten yalnızca 6,5 ay sonra bir kez daha kapanma kararı aldı.

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

6,5 AY SONRA KAPANMA KARARI

11 Mart 2026'da yeniden izleyiciyle buluşan Cem TV'nin ikinci yayın dönemi uzun sürmedi. Kanal yönetimi, yaklaşık 6,5 aylık yayın sürecinin ardından faaliyetleri sona erdirme kararı aldı.

Kararı kamuoyuna duyuran Erol Işık, kanalın yalnızca yayıncılıkla değil farklı sorunlarla da mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
CEM TV YAYIN KOORDİNATÖRÜ EROL IŞIK

"DESTEK GÖRMEDİĞİMİZ GİBİ KÖSTEK OLANLAR DA OLDU"

Işık, Alevi toplumuna hizmet etme amacıyla yola çıktıklarını ancak bekledikleri desteği bulamadıklarını ifade etti. Kanalın önüne engel çıkarmaya çalışanların bulunduğunu da savunan Işık, yaşananların Cem TV'ye ciddi zarar verdiğini söyledi.

Işık açıklamasında, "Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları süreci oldukça ağır bir mücadele olarak nitelendiren Işık, "Bu savaş bize elbette çok zarar verdi" dedi.

CEM TV DAHA ÖNCE DE YAYINLARINA ARA VERMİŞTİ

Cem Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Cem TV, uydu ve diğer borçlarını karşılayamaması nedeniyle 1 Aralık 2023 tarihinde uydu yayınını durdurmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından 11 Mart 2026'da yeniden ekranlara dönen kanal, şimdi bir kez daha yayın hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor.

TelevizyonMagazinSon Dakika

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