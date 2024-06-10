Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor' - Son Dakika
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Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor'

Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor\'

Gösterilerine hız kesmeden devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, son sahnesinde sağlığıyla ilgili konuşarak ''Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim'' dedi.

10.06.2024 13:40
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Bir süredir gösterilerine devam eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Ünlü isim, son gösterisinde gözünün yüzde 50 gördüğünü söyledi.

"SANAT İÇİN GÖZÜMÜ VERDİM"

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinden bahseden Cem Yılmaz, "Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim. Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, mart ayında da nefes sorunu yaşadığını belirterek "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Yaşlandık. 51 yaşındayım artık" demişti.

Cem Yılma kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor'

Cem Yılmaz, Retina, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz kötü haberi verdi: Gözüm yüzde 50 görüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fayton Faytoncu: Mübarek günde raki içip paylaşmaya benzemiyor. İyi en azindan yüzde 50 sansın var hala ) 62 29 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Ramazan ayi bize göre mübarek bir ay sana göre farkli olabilir yavrum 27 3 İbrahim ozturk: mübarek ne alaka olm 4 14
  • Behzat: cem yılmaz adam gibi adam. 15 45 Yanıtla
  • Zafer El: ramazanda az rakı iç 40 13 Yanıtla
    İbrahim ozturk: niye ramazanda x2 mi yazıyor ne alaka 8 21 Emrah Aytekin: Sana ne? 4 14 Zafer El: ramazan in ilk günü rakı icti haberleri vardı geçen günlerde 4 4
  • Mehmet Aydın: sana yüzde 50 çok bile 35 13 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: O bile çok sana 35 12 Yanıtla
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