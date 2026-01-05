Cem Yılmaz\'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın gişe rekorları kıran "CMXXIV" isimli gösterisi yılbaşı günü Netflix'te izleyiciyle buluştu. Gösteride Yılmaz'ın bir ünlü oyuncunun dövmesiyle ilgili yaptığı espri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Yılmaz'ın sahnede anlattığı "Only Allah can judge me" (Beni sadece Allah yargılar) dövmesiyle ilgili espride bahsettiği kişinin, geçmişte benzer bir dövme yaptırdığı bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'u kastettiği ortaya çıktı.
Cem Yılmaz gösterisinde, "Bir oyuncu kardeşimiz var, Müslüman çocuk, o da yavrum özenmiş gençliğinde yapmış da sonra sildi diye tahmin ediyorum. Şey yazıyor: 'Only Allah can judge me'" ifadelerini kullandı.
