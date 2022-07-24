Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı - Son Dakika
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Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı

24.07.2022 14:01

Tatilini Bodrum'da sürdüren ünlü komedyen Cem Yılmaz, lüks aracıyla bir taksiye çarptı. Ufak çaplı kazada yaralanan olmazken ünlü komedyen aracını servise gönderdi.

Bodrum'daki tatiline devam ediyor. Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

YENİ DİZİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmalarına başladığı iddia ediliyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bodrum'da kaza yaptı! Aracı servislik oldu
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Kaynak: Snob Magazin

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı - Son Dakika
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