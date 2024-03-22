Cem Yılmaz, Sevgilisiyle Tekirdağ\'da El Ele Gezerken Görüntülendi

Bahar Öztan Kimdir?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğmuş ve Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Sanat hayatına reklamlarla başlayan Öztan, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınmıştır. Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlarla tanınırlığı artmıştır. Reklam filmleri ve fotoromanlarının yanı sıra sinema ve dizi projelerinde de yer almıştır. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı önemli oyuncularından biridir. Evli olan Öztan'ın bir oğlu vardır ve Bodrum'da bir anaokulu açmıştır. Uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a dönmüştür. Son olarak 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır.