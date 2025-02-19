Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor - Son Dakika
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Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor

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Cenk Eren, sosyal medya hesabından yıllar önce işlerine mani olan iki kişiye isim vermeden sitem etti. 20 yıl önce yaşanan bu olayın gerçeğini geçen sene öğrendiğini belirten Eren, şimdilerde bir tanesinin yataklarda, diğerinin ise alkolik olduğunu belirtti.

19.02.2025 09:29  Güncelleme: 10:45
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Uzun süredir estetikleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Cenk Eren, yıllar önce işlerine engel olan kişilere sosyal medya hesabından sitem ederek, "Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor" dedi.

Başarılı şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllar önce işlerine mani olan iki kişiye isim vermeden sitem etti.

"BU İŞİN GERÇEĞİNİ GEÇEN SENE ÖĞRENDİM"

Cenk Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi bana diyeceksiniz ki, 'Cenk, neden 20 sene sonra bu konuyu açıyorsun?' 20 sene sonra açmamın sebebi, ben geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim. Hatta geçen seneden beri çok düşündüm, bunu tekrar gündeme getirip getirmemeyi. Çünkü bunu ben, bu yüzden bir arkadaşımı suçladım, bir şarkıcı arkadaşımı, ve yıllarca küs kaldım onunla. Onun yaptığı söylenmişti bana. Ama şimdi her şey ortaya çıktı.

"10 SENE ÖNCE ÖĞRENSEM ONLARI HAŞAT EDERDİM"

Aramızdaki fark şuydu: Onlar da çok iyi şarkıcıydı veya enstrümantaldi, besteciydi, söz yazarıydı" diyen Eren, "Fakat ben hem çok iyi şarkıcıydım hem de sahnesi çok iyi olan biriydim. Onlarda o sahne yoktu, onun için yapamıyorlardı. Bunu 10 sene önce öğrenseydim, onları haşat ederdim. Ama şimdi bakıyorum, düşündüm, düşündüm, benim bir şey yapmama gerek kalmamış. Bir tanesi yataklarda, bir tanesi alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor.

"BENİ İSTEMİYORLARDI"

Açıklayayım size, neden böyle oldu, niye böyle yapmışlar. Ben, onlar için her zaman bir bar şarkıcısı olarak kalmalıydım. Öyle istiyorlardı. Benim konser vermemi, benim albüm yapmamı, benim televizyon programı yapmamı, benim kurumsal işlerde olmamı istemiyorlardı. Çünkü onlar sırf kendileri için her şeyi istiyorlardı.

"NE ORTAÇ, NE ERBİL, NE DE TATLISES DEĞİL"

Cenk Eren'in sözlerinin Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç'a olduğu düşünüldü.

Eren, daha sonra "Ne İbrahim Tatlıses ne Serdar Ortaç ne de Mehmet Ali Erbil. Bu üç sanatçı dostumu da çok severim, çok kıymetlidirler. Allah üçüne de şifalar versin. Sağlıkla, huzurla yaşasınlar" dedi.

Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor

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Son Dakika Magazin Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903:
    Eee bunlar değilse kim bence ibo kesin ve nett 8 3 Yanıtla
  • Can dostum:
    Allah Bildiği Gibi Yapsın 1 1 Yanıtla
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