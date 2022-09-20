Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! Hadise'nin ikizi gibi oldu - Son Dakika
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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! Hadise'nin ikizi gibi oldu

20.09.2022 17:33

Cennet Mahallesi'nde Ayşe rolünü canlandıran oyuncu Belemir Temizsoy'un büyümüş hali gündem oldu. 26 yaşında olan genç oyuncu için "Tıpatıp Hadise'ye benziyor valla", "Maşallah", "Çok güzel olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ülkemizde bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri de Cennet Mahallesi oldu. Final tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen vazgeçilmezler arasında yer alan Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri de zaman zaman gündem oluyor. Bu sefer ise dizinin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali gündem oldu.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

"TIPATIP BENZİYOR VALLA"

26 yaşındaki Belemir Temizsoy son haliyle ağızları açık bıraktı. Belemir Temizsoy'u görenler 'Hadise' sandı. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına ilişkin "Tıpatıp Hadise'ye benziyor valla", "Maşallah", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ayşe'nin son hali:

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı
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Cennet Mahallesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! Hadise'nin ikizi gibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! Hadise'nin ikizi gibi oldu - Son Dakika
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