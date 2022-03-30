Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler! - Son Dakika
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Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler!

30.03.2022 17:04
Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, uzun süre özel hayatıyla gündemi meşgul edeceğe benziyor. Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, dün gece Etiler'deki Chikiboom adlı mekanda Sabancı ile sarmaş dolaş eğlendi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Uzun süre birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi'den geçen ay ayrılan Şeyma Subaşı, son günlerde özel hayatında yine hareketli günler yaşıyor.

Subaşı, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde hafta sonu yakın dostu Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in düğünü için Yunanistan'a gitmişti. İkili, dün gece Etiler'deki Chikiboom adlı mekanda eğlendi.

Arkadaş grubuyla mekana gelen Subaşı ile Sabancı sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip sarmaş dolaş bir şekilde eğlendi. Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı birlikte görüntü vermemek için de büyük çaba gösteriyorlar. İkili, çıkışta gazetecilere görüntü vermemek için de önlem aldığı ve mekan çevresinde gazetecileri yaklaştırmadığı öğrenildi.

Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler!
Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler!

YORUMLAR
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Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'dan sert sözler: Milli metres Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'dan sert sözler: Milli metres Aşk Sorularına Cevap Yok! Aşk Sorularına Cevap Yok!

Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, Etiler, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Chikiboom'da Sarmaş Dolaş Eğlendiler! - Son Dakika


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