Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

06.05.2022 01:07
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, ailesiyle birlikte Dubai'de tatil yapıyor. Bayram tatili için Dubai'ye giden Gamze Erçel, çiçekli mayokinisiyle birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren bir çocuk annesi Gamze Erçel Yıldırım, bayram tatili için Dubai'ye gitti.

Instagram'da 4,7 milyon takipçisi bulunan Gamze Erc¸el Yıldırım adeta Instagram fenomeni haline geldi.

Paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan Gamze Erçel, çiçekli mayokini pozlarını paylaştı. Erçel, bu fotoğraflarıyla çok sayıda beğeni aldı.

Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı
Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı

YORUMLAR
500
Virane yapıyı yeni eve çevirdiler: 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar Virane yapıyı yeni eve çevirdiler: 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar Virane yapıyı yeni eve çevirdiler, 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar- Aile yenilenen evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor- Yeni evine... Virane yapıyı yeni eve çevirdiler, 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar- Aile yenilenen evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor- Yeni evine...

Hande Erçel, Bayram, Medya, Dubai, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 01:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Çiçekli Mayokinisiyle Yaz Sezonunu Dubai'de Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement