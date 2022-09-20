Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu

20.09.2022 21:53

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı partide uyuşturucu kullandığı öne sürülen, daha sonra yaptırdığı test negatif çıkan Şeyma Subaşı'nın reklam yüzü olduğu marka ile anlaşmasının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, özel jetini göndererek kızı Melisa'yı aldırdı.

TEST YAPTIRDI

Subaşı ise geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir labaratuvarda test yaptırdı. Testin sonuçlarına ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı. Açıklamada Subaşı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

İŞİNDEN OLDU

Ancak Subaşı, testinin negatif çıkmasına rağmen işinden oldu. Ünlü bir spor giyim markasının kreatif direktörlüğünü üstlenerek yeni koleksiyonu tanıtacak olan Subaşı, markanın anlaşmayı iptal etmesiyle şok oldu.

"TANITIMI ERTELEDİK"

Marka tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı! Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı! O Görüntüler Sonrası Şeyma Subaşı'na Büyük Şok! O Görüntüler Sonrası Şeyma Subaşı'na Büyük Şok!

Mohammed Al Saloussi, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje
21:09 Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
20:36 Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun
20:26 Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı
20:04 Tepkilere rağmen ikiz kız kardeşlerle evlenmişti! Hamilelik talebi şaşkına çevirdi
19:24 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi
19:22 Efsanevi boksör Mike Tyson'dan hayranlarını üzen sözler: Konuşamıyorum bile
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum
18:26 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 22:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement