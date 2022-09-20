Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, özel jetini göndererek kızı Melisa'yı aldırdı.
Subaşı ise geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir labaratuvarda test yaptırdı. Testin sonuçlarına ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı. Açıklamada Subaşı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Ancak Subaşı, testinin negatif çıkmasına rağmen işinden oldu. Ünlü bir spor giyim markasının kreatif direktörlüğünü üstlenerek yeni koleksiyonu tanıtacak olan Subaşı, markanın anlaşmayı iptal etmesiyle şok oldu.
Marka tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Magazin › Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu - Son Dakika