Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi

Antalya'da yaşayan ve kamuoyunda "Deli mi ne" olarak bilinen 28 yaşındaki ünlü fenomen Fester Abdü, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Van'a giden eski milli kanocu Abdü, soğuktan buz tutan Zernek Baraj Gölü'ne dalmak için hazırlık yaptı. Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan gölün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin "Seni buzun altında göremeyiz, yapma" uyarılarını dinlemedi.

BUZUL ALTINDA İLERLEDİ

İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında yaklaşık 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı. Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı. Ünlü fenomenin o anları ise su altı kamerası ve drone ile havadan görüntülendi.

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumdur. Normal vücut ısısı yaklaşık 37 C civarındadır. Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 C altına düştüğünde ortaya çıkar. Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir.