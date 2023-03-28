Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık - Son Dakika
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Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık

28.03.2023 10:50

Cumhurbaşkanı adaylığını duyurduğu konuşmasında sanatçılara yönelik söylediklerinden dolayı büyük tepki toplayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, özür diledi. İnce'nin özrünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar ise, "Parti arkanızda durmadı, şişede durduğu gibi durmadı. Bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı. Dengeniz kayıptı zaten, biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu" şeklinde konuştu..

100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri hedef alarak "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, özür diledi. İnce'nin özür açıklamasına Şahan Gökbakar'dan cevap gecikmedi.

İNCE: ÜLKEMİN SANATÇILARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

"Sözde sanatçı" ifadesiyle Gonca Vuslateri, Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Genco Erkal gibi isimlerin tepkisini çeken Muharrem İnce, yeni bir açıklama yaparak " John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan 'sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

GÖKBAKAR: DENGENİZ KAYIPTI, BULUN DİYE UĞRAŞTIK

Muharrem İnce'nin açıklamasından önce bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, "Kalabalıkta yapılan ayıbın, tenhada özrü olmaz. Biraz ince oldu ama anladın sen onu. Sevim koş" dedi. Daha sonra İnce'nin özür paylaşımını yayınlayan Gökbakar, yeni paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: Hah! Kalabalıkta özür de gelmiş. Artık sizle ilgili yazmayacağım. Her yaptığınız hatada, sebep hep başkaları değil mi? Parti arkanızda durmadı, şişede durduğu gibi durmadı. Bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı vs. Dengeniz kayıptı zaten, biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu."

Şahan Gökbakar, sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye yorum: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
Şahan Gökbakar, sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye yorum: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
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Şahan Gökbakar, Muharrem İnce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık - Son Dakika


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