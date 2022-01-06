İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"BU KAVGAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Boşanma sonrası Tuğçe Demirbilek'ten yeni bir paylaşım geldi.

Demirbilek, "Birçok ilişkide bizi incitecek şekilde davranabilen biriyle eski kavgayı sürdürerek kendimizi haklı çıkarmaya ve karşı tarafa kafa tutmaya çalışırız. Öysa 'özdeğer' ve 'özsevgi' duygusunu böyle geri kazanamayız. İçimizde o kavgayı başlatan yeri bulmalıyız. Bu kavgaya ihtiyacımızın olmadığını idrak etmeliyiz. Ancak iyi olanı kucaklarsak hayatla barışabiliriz" ifadelerini kullandı.

Eşi Danilo Zanna'dan boşanan Tuğçe Demirbilek'in bu yazıyı paylaşması manidar bulundu.