Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!

11 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster 11'inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anıldı. Oyuncuyu anmak için her sene mezarı başına gelen yakın arkadaşı Ayşegül Mermer, bu sene de Foster'ın mezarına gelerek dualar etti.

"HAYATINA TEK DEVAM EDEMEYEN TEK KİŞİ ANNESİ"

Her yıl Defne Joy Foster'ı anmaya çalıştıklarını belirten Mermer, "Hakikaten on bir yıl, koskoca on bir yıl oldu. Her ölen geride büyük bir sızı, acı bırakıyor. Bu hayatın ve ölümün gerçeği, acısı. Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey" dedi.

"VERİLAN CEZA VİCDANLARI RAHATLATMADI"

Yıllar önce görülen davadan bahseden avukat, sözlerine şöyle devam etti: "Dava yıllar önce bitti. Tedbirsizlik, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten bir ceza aldı. Bu ceza vicdanları rahatlattı mı? Rahatlatmadı. Öleni de geri getirmedi. Orada çok büyük bir ihmal vardı. Bir saate yakın hastaneye götürülmemiş ve acil servis aranmamıştı. İhmal dolayısıyla bir ceza aldı fakat bu vicdanları rahatlatan bir ceza değildi. Annesi ile de az önce konuştuk. Düşmüş ve ayağını incitmiş. Zaten yetmiş yedi yaşında kendisi. Şu an Kuşadası'nda yaşıyor. Kızına selamlarını iletti."

Arkadaşı Ayşegül Mermer'i yalnız bırakmayan ve dostu Defne Joy Foster'ın mezarına giden basın danışmanı Özgür Aras ise herkesten dua istedi.