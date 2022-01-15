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Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı - Son Dakika

Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı

15.01.2022 11:51

Gonca Vuslateri, sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumla gündeme gelen İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı. Röportaj verdiği esnada yüzünü ve dekoltesini montla kapatan oyuncu "Böğrüm gözüktü, İzzet Bey" dedi.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hande Yener, Hadise ve Gülşen gibi isimlerin konserlerindeki performanslarından çok sahne kostümler gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden İzzet Yıldızhan da sahne kıyafetleri hakkında çarpıcı açıklamalar yapınca Gonca Vuslateri'den de tepki gecikmedi.

"KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"

Kadın sanatçıların sahne kostümlerini eleştiren Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var" şeklinde konuştu.

"BÖĞRÜM GÖZÜKTÜ, İZZET BEY"

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri, Yıldızhan'a gönderme yaptı. Bir kişinin mont uzatıp, "İzzet Yıldızhan yolladı" demesi üzerine montu alan Vuslateri, "Böğrüm gözüktü, İzzet Bey" diyerek montu suratına kapattı.

Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetlerini eleştiren İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetlerini eleştiren İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
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İzzet Yıldızhan, Gonca Vuslateri, Hande Yener, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı - Son Dakika
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