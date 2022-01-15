Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hande Yener, Hadise ve Gülşen gibi isimlerin konserlerindeki performanslarından çok sahne kostümler gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden İzzet Yıldızhan da sahne kıyafetleri hakkında çarpıcı açıklamalar yapınca Gonca Vuslateri'den de tepki gecikmedi.

"KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"

Kadın sanatçıların sahne kostümlerini eleştiren Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var" şeklinde konuştu.

"BÖĞRÜM GÖZÜKTÜ, İZZET BEY"

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gonca Vuslateri, Yıldızhan'a gönderme yaptı. Bir kişinin mont uzatıp, "İzzet Yıldızhan yolladı" demesi üzerine montu alan Vuslateri, "Böğrüm gözüktü, İzzet Bey" diyerek montu suratına kapattı.