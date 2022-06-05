Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum - Son Dakika
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Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum

05.06.2022 18:51
Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum

Hilton İstanbul Kozyatağı'nın 17. katında yer alan SahraZen, 'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'nın muhteşem konseriyle kapılarını açtı. İş insanı Hakan Yaşar ve Murat Kurt'un ortaklığında açılan mekan, canlı müzik severleri kendisine çekerek kısa sürede popüler mekanlar arasında yerini alacak gibi görünüyor.

Meslektaşlarının aksine sahnede sade bir kıyafet tercih eden Zeynep Avcı, son dönemde popçular arasında yaşanan dekolte yarışında sizi de görebilir miyiz sorusuna; "Herkesin kendi tercihi. Beni o tarzda kıyafetlerle göremezsiniz. Ben sesimle şarkılarımla ön planda olmak istiyorum. Benim örnek aldığım isimler farklı. Sıla, Sezen Aksu Nilüfer gibi isimleri kendime örnek alıyorum" diyerek cevap verdi Sezen Aksu'dan Yıldız Tilbe'ye, İbrahim Tatlıses'ten Nilüfer'e kadar çok sayıda usta sanatçının hit şarkılarını sahnede yorumlayan Avcı, performansı ve güzel sesiyle alkışları topladı. Gecede unutulmaz bir müzik ziyafeti veren ünlü sanatçının sevenleri de gece boyunca şarkılara eşlik etti. Yarışmadan sonra Türkiye'den büyük bir ilginin olduğunu ifade eden başarılı sanatçı, "22 yıldır sahne yapıyordum ama yarışmadan sonra her hafta sahne için Türkiye'ye geliyorum. Türkiye havası soluyup tekrar Berlin'e gidiyorum" dedi.

SILA EN BÜYÜK ŞANSIM

Sıla imzalı Çığ adlı single ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Avcı, "Sıla ile çok güzel bir uyum yakaladık. Konserine davet edilmiştim. O gün aramızda oluşan elektrikten dolayı bana destek çıkmak istedi. Bu şekilde yolculuğumuz başladı. Sıla benim en güzel en büyük şanslarımdan biri. Kaliteli olan her şeyde bulunmak isterim Daha sürpriz projelerimiz de olacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yarışmada Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirerek adını duyuran Zeynep Avcı, "Tan Taşçı ile tanışma fırsatım daha olmadı. Sadece kendisinden çok güzel bir tebrik mesajı geldi. İnşallah en kısa zamanda tanışma fırsatımız olur" diye konuştu.

Mekan sahipleri Murat-Kurt-Zeynep Avcı- Hakan Yaşar

EGO TAVAN YAPMAMALI

Türk oyuncularını egolu bulan Kerem Bursin'in sözlerini hatırlattığımızda Avcı, "Ego sadece sanatçılara özel değil bence her insanda biraz ego olmalı. Abartılmadığı sürece negatif bir anlam taşımıyor. Ego olmalı ki insan kendine güvensin, başarılı olsun. Tabii ki ego tavan yapmamalı" dedi.
Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum
Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum
Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum

YORUMLAR
500
Filenin Sultanları, Çin'e 3-1 yenildi Filenin Sultanları, Çin'e 3-1 yenildi Kötü Haberi Böyle Duyurdu! Kötü Haberi Böyle Duyurdu!
Kaynak: Snob Magazin

Zeynep Avcı, Hakan Yaşar, Murat Kurt, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum - Son Dakika

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