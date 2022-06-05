Dekolteyle Değil Sesimle Ön Planda Olmak İstiyorum

SILA EN BÜYÜK ŞANSIM

Sıla imzalı Çığ adlı single ile müzikseverlerin beğenisini kazanan Avcı, "Sıla ile çok güzel bir uyum yakaladık. Konserine davet edilmiştim. O gün aramızda oluşan elektrikten dolayı bana destek çıkmak istedi. Bu şekilde yolculuğumuz başladı. Sıla benim en güzel en büyük şanslarımdan biri. Kaliteli olan her şeyde bulunmak isterim Daha sürpriz projelerimiz de olacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yarışmada Tan Taşçı 'nın 'Yalan' şarkısını seslendirerek adını duyuran Zeynep Avcı , "Tan Taşçı ile tanışma fırsatım daha olmadı. Sadece kendisinden çok güzel bir tebrik mesajı geldi. İnşallah en kısa zamanda tanışma fırsatımız olur" diye konuştu.

EGO TAVAN YAPMAMALI

Türk oyuncularını egolu bulan Kerem Bursin'in sözlerini hatırlattığımızda Avcı, "Ego sadece sanatçılara özel değil bence her insanda biraz ego olmalı. Abartılmadığı sürece negatif bir anlam taşımıyor. Ego olmalı ki insan kendine güvensin, başarılı olsun. Tabii ki ego tavan yapmamalı" dedi.