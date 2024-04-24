Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü - Son Dakika
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Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evinde 5 bin TL kiraya oturan kiracısıyla yaşadığı sorun nedeniyle isyan etti. Akalın, kiracısının 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demesine tepki göstererek 'Sen kimsin ya? Ukalalığa bak, dava açacağım' dedi. Akalın, bu durumu yetkililere de bildirdi.

24.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:22
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında Jess Molho ile program yapan Demet Akalın, yıllar önce satın aldığı evdeki kiracısıyla yaşadığı soruna isyan ederek yetkililere seslendi.

DAVA AÇACAK

Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken Akalın, kiracısıyla başı dertte olunca şu sözlerle ateş püskürdü: "Devletin ev sahibi ve kiracı olayına kalıcı bir çözüm bulması gerekiyor. Benim kiracım 5 bin TL'ye oturuyor. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum."

Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
Demet Akalın\'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü

Demet Akalın, Zam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • İshak Klein: Şimdi haklı!.. Eğri oturup doğru konuşalım. 37 2 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Tuzu kuru 16 22 Yanıtla
  • Murat: Sanki ihtiyacı var 4 24 Yanıtla Kemal Demir: İhtiyaç meselesi değil . Hak denen bir kavram var . Kimsenin hakkı kimseye kalmaz 29 2
  • sinan çayırcı: Haklı abi . 22 1 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: ihtiyacı var yada yok demet akalın HAKLI 16 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü - Son Dakika
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