Demet Evgar İstanbul\'u etkisi altına alan yağışlı havayı fırsata çevirdi

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, bu kez set arkasından paylaştığı eğlenceli videoyla gündemde. İki hafta sonra sezon finali yapacak olan diziye ara vermeden devam eden başarılı oyuncu, yağmurlu havayı fırsata çevirdi.

EĞLENCELİ ANLAR

İstanbul'da etkisini artıran yağmurun altında, karavanının önünde esprili bir video çeken Evgar, yağmur suyuyla saçlarını yıkadığı anları takipçileriyle paylaştı. Doğallığı ve enerjisiyle tanınan oyuncu, yine samimi ve mizahi tavrıyla hayranlarını hem güldürdü hem şaşırttı.