Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü - Son Dakika
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Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü

Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü

Başarılı kariyeriyle milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç ile boşandıktan bir sene sonra iş insanı Kadir Güneş ile kısa süreli bir birliktelik yaşamış, ardından ikili ilişkilerine son vermişti. Ancak şimdilerde Özdemir ve Güneş aşkı yeniden alevlendi.

02.04.2025 16:02
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, aşk hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Eski eşi Oğuzhan Koç ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Özdemir, geçtiğimiz yıl iş insanı Kadir Güneş ile kısa süreli bir ilişki yaşamış ancak çiftin aşkı uzun soluklu olmamıştı. Ancak magazin kulislerinde dolaşan son bilgiye göre, Demet Özdemir ve Kadir Güneş'in yolları yeniden kesişti.

BİRLİKTE TATİL YAPTILAR

Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan Demet Özdemir ve Kadir Güneş'in aşkı, iş insanının sosyal medya paylaşımıyla küllerinden yeniden doğduğu ortaya çıktı. Güneş, Demet Özdemir ile kar tatili yaptıkları esnada çekilen fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak aşkını tekrar ilan etmiş oldu.

Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü

SIK SIK MAGAZİN GÜNDEMİNE GELDİ

Kadir Güneş, geçmişte magazin dünyasında sıkça gündeme gelen ilişkileriyle dikkat çekmiştir. Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile yaşadığı ilişki, basında geniş yer bulurken, şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel ve fenomen Danla Bilic gibi isimlerle de adı anılmıştır. Bu ilişkiler, Güneş'in özel hayatını uzun süre magazin gündeminin merkezinde tutmuştur.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hirki6-xezwyG-seqhug:
    bize ne sptalca haber hatta haber bile değil 12 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    para için herşeyi yapan soytarılar 10 0 Yanıtla
  • aragorn:
    paralı askerler 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    çağatay bununla nasıl aynı dizide oynuyo serenay daha güzel olmazmıydı ya 5 0 Yanıtla
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