Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı - Son Dakika
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Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı

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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya'da 'Nisan' karakterine hayat veren Özdemir, dizideki rolü için ses eğitimi almaya başladı. Dizi için stüdyoya giren başarılı oyuncunun, 'Eşref Rüya'da seslendireceği şarkılar şimdiden merak konusu oldu.

21.02.2025 08:46  Güncelleme: 08:53
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Kanal D'nin yeni dizisi 'Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir, dizi için şarkıcı oldu. 'Nisan' karakterine hayat verecek olan Özdemir, bir yandan çekimlere devam ederken diğer yandan da ses eğitimi alıyor.

DEMET ÖZDEMİR, 'NİSAN' İÇİN ŞARKICI OLDU

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya için stüdyoya girdi. Dizide canlandıracağı Nisan karakteri için ses eğitimlerine devam eden Özdemir, tanıtımda 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı seslendirdi. Özdemir'in yorumu kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Nisan, Eşref'e 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı söylerken, tanıtımın sonunda Eşref'in bileklerinde gözüken kelepçe detayı merak uyandırdı.

EŞREF RÜYA'NIN KONUSU

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan'ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA KADROSU

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı - Son Dakika

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