Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden üzücü haber

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile bir AVM'de görüntülenen Demet Özdemir, "Bu tip haberlere alıştık artık. Önümüzdeki hafta yine bu tarz bir haber çıkacaktır. Biz yine 'ilişkimiz yolunda' diyeceğiz" demişti.

'SAHTE İLİŞKİ' İDDİASI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Geçtiğimiz aylarda Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atılmıştı. Demet Özdemir'in, Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.