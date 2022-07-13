Neslican Tay'ı ölümsüzleştirecek olan 'Demir Kadın: Neslican'ın ikinci teaser'ında "İnsan ilk kez yaptıklarını, bir de son kez yaptıklarını hiç unutmuyor" mesajıyla birlikte filmde Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Irmak yer aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Demir Kadın: Neslican' Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı - Son Dakika

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