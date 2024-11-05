Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi

Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi

Eski manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in talebi üzerine ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği ve tüm mal varlığına tedbir konulduğu iddialarını yalanladı.

05.11.2024 22:18
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Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı bir açıklamayla Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini ileri sürdü. Söz konusu olay sonrasında devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin, ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmiş ve durum üzerine Akkaya hakkında soruşturma başlattı.

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre; Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu ve çevresi için tehdit oluşturduğunu öne sürerek vesayet davası da açtı. İddiaya göre; yasaklı madde de kullanan Akkaya, Önbilgin'in talebi üzerine ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.

DENİZ AKKAYA'DAN YANIT GELDİ

Gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Eski manken, "Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır" dedi.

Akkaya'nın açıklaması şu şekilde: "Kızımın velayet davasını biliyorsunuz bir değil, iki değil üç kere kazanmış bir anne olarak, sonuncusunda kantarın topuzunu iyice kaçıran bu ekip velayeti aldığını iddia etti. Hayır, bu yalan. Velayet bana verildi. Resmi evraklarla ispatlıdır.

16 senedir ödenmeyen nafakalar nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi babadır, ben değilim. Keza 16 senedir bir fiil kızıma tek başıma baktım zaten, herkes biliyor. Tekrar ediyorum resmi evraklarla mahkemenin aldığı karar ortadadır.

Bugün olduğu gibi çarşaf çarşaf uyuşturucu iddiası ortaya atıp yine haber yaptırdılar ama işin gerçeği, biz babanın ileri seviye alkolik olduğunu ispatladığımız için adli tıp kendisini beklemekte ve kendisi adli tıpa gitmemek için kaçmaktadır. Bunun yalanı olmaz, araştırabilir ve bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum bizim elimizde alınmış karar var fakat biz gizli kararına uyuduğumuz için evrak dağıtmayız.

"BABA ALKOL TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE YATACAK "

Yani kısaca; ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatarak alkol tedavisi olması gereken kişi babadır .

Bizler olayın üzerinde gizlilik olduğu için bu ahlaksızlar gibi etrafa evrak saçmayız, biz hukukun yolundan ayrılmayız.

Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak, mesela bu ayrıntıyı hiçbir haber bülteninde görmedik. Keza biz de servis etmedik bunlar gibi...

Geçen günlerde benimle ilgili hapis kararı çıkarttığını iddia etti karşı tarafın usulsüz işlere imza atan avukatı... Gelin görün ki benim elime ulaşmamış bir mahkeme evrakı yok. Kendi kendilerine mahkeme yapmışlar karar vermişler. Öyle şey olur mu arkadaşlar? İtiraz ettik, itirazımız kabul gördü."

Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Eren:
    Bi düşmediniz erkeklerin yakasından nafakaymış mirasmış 4 1 Yanıtla
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