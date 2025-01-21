Ayşe Barım'ı suçlayan Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
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Ayşe Barım'ı suçlayan Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı!

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Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Işın, Barım tarafından cebir ile tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde projelerden çıkarılmadığını söyledi.

21.01.2025 13:56
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve iddialar nedeniyle resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada, daha önce işlerinin Barım tarafından engellendiğini öne süren oyuncu Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirten oyuncu, Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını söyledi.

Paylaşımını ise birlikte çalıştıkları oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ortamında dile getirdikleri, sektörde tekelleşmenin olduğuna ilişkin iddialar üzerine yaptığını ifade eden Işın, yer aldığı projeden Ayşe Barım tarafından cebir ve tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını ve diğer arkadaşlarının da bu şekilde çıkarıldığına şahit olmadığını söyledi.

"BİR DUYUM ALMIŞTIM"

Işın, "Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" diye konuştu.

Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA KALKTI"

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

Ayşe Barım\'ı suçlayan Deniz Işın\'ın ifadesi ortaya çıktı!

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Son Dakika Magazin Ayşe Barım'ı suçlayan Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika

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