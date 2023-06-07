Depremde hayatını kaybeden genç fenomenin annesi yemek videoları çekip sipariş almaya başladı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden genç fenomenin annesi yemek videoları çekip sipariş almaya başladı

07.06.2023 18:13

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yöresel lezzetleri sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, depremde hayatını kaybetmişti. Acılı anne Meryem Duymaz da oğlu gibi yemek videoları çekip sipariş almaya başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetmişti.

12. GÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Depremin 12. gününde cansız bedeline ulaşılan Taha Duymaz'ın acı haberiyle tüm ailesi derinden sarsılmıştı. 19 yaşındaki genç fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

ACILI ANNE TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Taha Duymaz'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Zor günleri yavaş yavaş geride bırakan acılı anne Meryem Duymaz, oğlunun ölümünün ardından toparlanmaya başladı.

Taha Duymaz'ın annesi oğlunun izinden gidiyor: Para kazanmamız gerekiyor

"PARA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Meryem Duymaz da, tıpkı oğlu Taha gibi yemek videoları çekip yayınlamaya başladı. Zahter ve tandır ekmeği siparişleri de almaya başlayan Meryem Duymaz; "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" notu ile aldığı yeni kararı duyurdu.

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Taha Duymaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremde hayatını kaybeden genç fenomenin annesi yemek videoları çekip sipariş almaya başladı - Son Dakika


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