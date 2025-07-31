Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah\'a şükür olmadı

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı olan 21 yaşındaki Derin Talu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce bir erkekte aradığı kriterleri sıralayıp sevgili adaylarından "CV" istemesiyle gündeme gelen Talu, bu kez doğmadan önce kendisine verilmesi planlanan isimle gündeme geldi.

"BABAM ELMA İSMİNİ KOYMAK İSTİYORDU"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada anne ve babasının kendisine koymak istediği isimleri açıklayan Talu, esprili bir dille, bugünkü adının farklı olabileceğini söyledi. Annesi Defne Samyeli'nin kendisine "Delfin", babası Eren Talu'nun ise "Elma" ismini koymak istediğini belirten Talu, şu ifadeleri kullandı, "Annem adımı 'Delfin', babam ise 'Elma' koymak istiyordu. Allah'a şükür adım 'Elma' değil."

Sosyal medyada oldukça konuşulan bu paylaşım, hem isim tercihlerinin sıra dışılığıyla hem de Derin Talu'nun kendine has yorumuyla ilgi gördü. Talu'nun aykırı ve mizahi tarzını yansıtan açıklaması kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.