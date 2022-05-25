Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi?

25.05.2022 10:13
Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi?

Dün akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Destan dizisinde Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı.

Başrolünde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan'da dün akşam daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.

DESTAN DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

BİN YILLIK HESAPLAŞMA YENİDEN BAŞLIYOR

Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır.Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

KAFESTEKİ DİŞİ KURT

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi.

BATUGA, AKKIZ'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

OYUN İÇİNDE OYUN KURAN KAYA VE OBAR

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti.

ÖLÜMÜN KIYISINDA BİR ULU ECE

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?

YORUMLAR
500
Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi? Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi? Destan 24. Bölüm Fragmanı | 'Öldü derken yeniden doğdu!' @atv ? Destan 24. Bölüm Fragmanı | 'Öldü derken yeniden doğdu!' @atv ?

Destan dizisi, Destan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi? - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, "sevgiliyiz" iddiası
10:19 Kızının sevgilisine kadın kılığında randevu verdi, çıkan çatışmada hayatını kaybetti
10:18 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hangi hamleyi yaptı?
10:13 Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi?
10:04 Afgan mülteci karısını bıçakla, iki çocuğunu balkondan atarak katletti
10:01 Cipine çarpan araca taşla defalarca vurdu
10:00 Hasan Can Kaya hayranlığı, dövmeye dönüştü: Genç kadın göğsüne ünlü ismin portresini çizdirdi
09:58 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı?
09:44 AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir
09:40 Putin, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına yönelik yasayı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 10:27:43. #1.11#
SON DAKİKA: Destan'da dün akşam neler oldu? Batuga Akkız'a aşkını itiraf etti mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement