Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi? - Son Dakika
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Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?

27.04.2022 09:16
Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?

Dün akşam 21. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Destan dizisinde Akkız'ın ölmesi için uğraşan abla-kardeş, hain bir plan hazırlar. Gök Orda'da ise tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır?

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Destan dizisinde Mei Jin, Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir.

DESTAN'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder.

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Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir? Destan dizisi 21. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşacak! Mei Jin'in büyük kozu nedir? Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme! Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

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Son Dakika Magazin Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi? - Son Dakika


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