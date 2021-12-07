Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?
07.12.2021 17:19
Fenomen dönem dizisi Destan, salı akşamı sevenleriyle buluşuyor. Son bölümde esir düşen Akkız bu bölüm Çolpan Han'ın kendisini kurtarmasını bekliyor.
Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?
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