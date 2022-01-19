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Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu! - Son Dakika

Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu!

19.01.2022 10:18
Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu!

Destan dizisinin 18 Ocak Salı akşamları seyirci karşısına çıkan son bölümünde, Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız'ın saraya geri dönmesi ekranlara damga vurdu.

Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Destan'ın 18 Ocak tarihli son bölümünde Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yaptı. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ile Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokması merak dolu anlara neden oldu.

Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu!

DESTAN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

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Destan dizisi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan'ın son bölümüne Akkız'ın sarayı basması damga vurdu! - Son Dakika Magazin


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