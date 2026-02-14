Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları - Son Dakika
Magazin

Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları
14.02.2026 11:15  Güncelleme: 11:27
Dilan Çıtak, Gel Konuşalım programında Survivor Bayhan ile ilgili bilinmeyenleri paylaştı. Çıtak, Bayhan'ın sert mizaçlı olduğunu ancak bunun yaşadıklarından kaynaklandığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılarak Survivor adasında yaşadıklarını anlattı. Yarışmadaki arkadaşı Popstar Bayhan hakkında konuşan Çıtak, halkın Bayhan'ın hayat hikayesinden etkilendiğini ve bu nedenle bazı özelliklerinin gözden kaçtığını söyledi. Çekimlerde Bayhan'ın bazı söylemlerinin diğer yarışmacıları kırdığını ifade etti.

Çıtak, Bayhan'ın ekranda sevilen bir yarışmacı olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi:

Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Kötü niyetli biri değil asla ama sert mizaçlı. Kilit sözleri var. Bir laf ağzından çıktığında gerçekten çivi gibi söz diyebilirim bazılarına. Bayhan'dan gelince kırılıyorsunuz. Serhan ona yardım etmek istedi, sen karışma moruk dedi. Serhan'ın gözleri doldu. Her şeyi çok biliyor, çok karışıyor. Bizim halkımız birazcık da zamanında yaşamış olduğu hikayesinden çok etkilendi. O hikayeye bakınca, Bayhan'a karışmayın diyor. Kötü bir adam değil ama sert mizaçlı. Kibir var.

Survivor yarışmasının 2. haftasında Bayhan ve Dilan Çıtak, düet yaparak Ünlüler Adası'nda izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Popstar Bayhan olarak tanınan Bayhan Gürhan, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis X-TRA' programında hayat hikayesini anlattı. Gürhan, "Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım.'dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Allah yardımcısı olsun inşallah ?? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
