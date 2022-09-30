Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne! - Son Dakika
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Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne!

30.09.2022 12:14
Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne!

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da rol alan Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın cinsel içerikli sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İşte olay yaratan sahneden kareler...

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor.

Disney Plus'ın iddialı projesi Dünyayla Benim Aramda'da hayat verdiği Sinem karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan kendini tatmin sahnesinden sonra sevişme sahnesiyle de dikkat çekti.

Dünyayla Benim Aramda dizisi 4. bölümünde bu kez Buğra Gülsoy'un Demet Özdemir'den sonra Hafsanur Sancaktutan ile sevişme sahneleri vardı.

Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne!

Ateşli sahneleri gören seyirciler sosyal medyada çok sayıda yorumda bulundu.

Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne!

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle adından söz ettiriyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖZEL HAYATI

Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşamaktadır.

Hafsanur Sancaktutan Ödülleri

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs/ 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz/ Yağmur/ 2020

Aşk Ağlatır/ Ada Meryem/ 2019

Gülperi/ Fidan/ 2018

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Dünyayla Benim Aramda, Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy, Disney Plus, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne! - Son Dakika

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