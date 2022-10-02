Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi

02.10.2022 10:54

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyada bomba etkisi yaratan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, "Benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece senaryoda ne yazıyorsa onu yaparım" şeklinde konuştu.

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Her sahnesi dikkat çeken dizide Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar ise çok konuşulmuştu.

SAHNE DİZİYE DAMGA VURDU

Dizide patronunun erkek arkadaşıyla buluşmak zorunda kalan ve sonrasında hoşlanmaya başlayan Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un oynadığı Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendisini tatmin ediyor.

"İŞİMİ YAPIYORUM"

Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında konuştu. Güzel oyuncu "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları."

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Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne! Dünyayla Benim Aramda Dizisinde Olay Yaratan Sahne!

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Son Dakika Magazin Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendini tatmin ettiği sahne olay olmuştu! Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi - Son Dakika
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