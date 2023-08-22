Disney Plus'tan Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama - Son Dakika

Disney Plus'tan Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama

Disney Plus\'tan Nusret Gökçe\'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama
Son Güncelleme: 22.08.2023 16:27

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe'nin hayatının film olacağı iddiası, Disney Plus tarafından yalanlandı.

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve sonrasında birçok yere restoran açan sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatının film olacağı ve Disney Plus'ın çalışmalara başladığı iddiası yalanladı. Disney Plus tarafından yapılan açıklamada Nusret Gökçe'nin hayatıyla ilgili bir projelerinin yer almadığı söylendi.

YALANLAMA GELDİ

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe'nin hayatının yarı belgesel film tarzında çekileceği ileri sürüldü. İddianın magazin gündeminde yayılmasının ardından açıklama yapan Disney Plus, böyle bir projelerinin bulunmadığını söyledi.

Disney Plus, Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasını yalanladı

Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Disney Plus'tan Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney Plus'tan Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasına yalanlama - Son Dakika
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