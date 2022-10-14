Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim - Son Dakika
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Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim

14.10.2022 08:01
Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim

Doğukan Manço, Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi etkinliğine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, babasının adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi.

Manço, Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi adlı programın kendisinden ve ailesinden izin alınmadan gerçekleştirildiğini belirtip yapımcı Polat Yağcı'ya seslenerek, "Barış Manço Saygı Gecesi adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?" dedi.

Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Doğukan Manço'dan özür diledi.

Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Ekspres'i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var" ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
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Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki! Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!

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Son Dakika Magazin Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim - Son Dakika
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