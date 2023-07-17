Havada aşk kokusu var! Dönence'nin oyuncuları Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor - Son Dakika
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Havada aşk kokusu var! Dönence'nin oyuncuları Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor

17.07.2023 14:46

Kanal D ekranlarının yazlık dizisi Dönence'nin setinde, Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dizide birlikte rol alan genç oyuncular, çekimlerin ardından da birlikte vakit geçirmeye başladı. İlişkilerini şimdilik gizli tutan çift, Foça'da set dışında da bir araya geliyor.

Kanal D ekranlarının yazlık dizisi Dönence'nin setinde aşk çıktı. Dizide iki sevgiliyi oynayan Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören aşk yaşamaya başladı.

ÇEKİMLERDEN SONRA DA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Foça'da devam eden Dönence dizisinin Gece'si Sümeyye Aydoğan ve Miro'su Atakan Hoşgören'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç yıldız Foça'da set dışında da beraber zaman geçirmeye başladı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

Dönence dizisinin setinde aşk çıktı! Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor
Dönence dizisinin setinde aşk çıktı! Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor
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Atakan Hoşgören, Sümeyye Aydoğan, Dönence, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Havada aşk kokusu var! Dönence'nin oyuncuları Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havada aşk kokusu var! Dönence'nin oyuncuları Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor - Son Dakika
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