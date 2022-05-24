Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı - Son Dakika
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Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı

24.05.2022 09:07
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı

Türkiye'de yaklaşık 2 yıl devam eden pandeminin ardından açılan düğün sezonu ile birlikte düğüncüler ve faytoncular zamanla yarışmaya başladı.

Türkiye'de yaklaşık 2 yıl devam eden pandeminin ardından açılan düğün sezonu ile birlikte düğüncüler ve faytoncular zamanla yarışmaya başladı. Adeta düğünden düğüne koşan faytoncular, bir düğünden diğerine yetişebilmek için kamyonla taşınmaya başladı.

Türkiye'nin en batısında yer alan illerden Aydın'da gelinlik kızlar ve sünnet çocukları bu mutlu günlerinde lüks otomobiller yerine fayton kullanmaya başladı. Gelinlik kızların ve sünnet çocuklarının bu tercihi en çok atçıları sevindirirken Aydın'da sayıları oldukça az olan faytoncular taleplere yetişebilmek için zamanla yarışmaya başladı. Düğün mahallinde gelin ve sünnet çocuklarını taşıyan faytonlar düğünler arasındaki mesafeyi daha kısa sürede ulaşabilmek için kamyonla taşınmaya başladı.

Aydın'daki faytonculardan Kadir Beygirci, özellikle pandemiden sonra artan düğünlerde gelin ve sünnet çocuklarının nostaljiye yöneldiğini belirterek, "Türk tarihinin her noktasında at vardır. ve atlar Türkler için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Eskiden otomobiller olmadığı için gelinler ve sünnet çocukları özel süslenmiş atların sırtında taşınırdı. Sonra lüks otomobiller tercih edilmeye başlandı. Şimdi yeniden at ve fayton tercih edilmeye başlandı. AT ve fayton sayısı yetersiz olunca bizler de eskiden atla gittiğimiz düğünlere kamyonla gitmeye başladık. Bu şekilde hem zaman kazanmış oluyoruz, hem de bir yandan trafiği rahatlatıp diğer yandan da düğün sahiplerinin gönlünü alıyoruz" dedi. - AYDIN

Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı
Düğün sezonu açıldı, faytoncular zamanla yarışmaya başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gelinlik, Türkiye, Aydın, Düğün, Magazin, Son Dakika

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