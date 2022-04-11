Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı! - Son Dakika
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Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!

11.04.2022 11:10
Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!

İngiliz medyasının iddiasına göre eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, evlendiği Nicola Anne Peltz'in soyadını da aldı. Bu gelişmenin anne Victoria Beckham'ı çileden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 3,5 milyon dolarlık bir düğünle evlendi. Babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile şaşalı bir düğünle evlenen Beckham düğünden fotoğrafları paylaştı.

Düğünün ardından iddialara göre Beckham ailesinde bir anlaşmazlık olduğu da ortaya çıktı.

'SOYADI' KARARI KRİZ YARATTI

Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar vermişti. Düğün ardından da ünlü isim pozları "Nicola Mr.&Mrs. Peltz Beckham" olarak paylaştı.

Anne Victoria Beckham'ın davranışından ötürü oğluna kızgın olduğu öne sürüldü.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI SATTILAR

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğün fotoğraflarını ise yüksek bir meblağ karşılığında Vogue'a sattığı öğrenildi.

Beckham çiftinin toplam serveti yaklaşık 730 milyon TL (380 milyon Sterlin) civarı iken Peltz ailesinin serveti ise yaklaşık 25 milyar TL (1,3 milyar Sterlin) gibi bir miktar. Zengin ailelerin düğünü iddialara göre 58 milyon TL'ye (3 milyon Sterlin) mal oldu.

Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!
Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!
Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!
Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı!

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Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı Beckham'ın oğlu, dün evlendiği Nicole Anne Peltz'in soyadını aldı David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi! David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı! - Son Dakika


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