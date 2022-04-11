Düğün Sonrası Ailede Kriz Çıktı! - Son Dakika

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 3,5 milyon dolarlık bir düğünle evlendi. Babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile şaşalı bir düğünle evlenen Beckham düğünden fotoğrafları paylaştı.

Düğünün ardından iddialara göre Beckham ailesinde bir anlaşmazlık olduğu da ortaya çıktı.

'SOYADI' KARARI KRİZ YARATTI

Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar vermişti. Düğün ardından da ünlü isim pozları "Nicola Mr.&Mrs. Peltz Beckham" olarak paylaştı.

Anne Victoria Beckham'ın davranışından ötürü oğluna kızgın olduğu öne sürüldü.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI SATTILAR

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğün fotoğraflarını ise yüksek bir meblağ karşılığında Vogue'a sattığı öğrenildi.

Beckham çiftinin toplam serveti yaklaşık 730 milyon TL (380 milyon Sterlin) civarı iken Peltz ailesinin serveti ise yaklaşık 25 milyar TL (1,3 milyar Sterlin) gibi bir miktar. Zengin ailelerin düğünü iddialara göre 58 milyon TL'ye (3 milyon Sterlin) mal oldu.