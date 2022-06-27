Duman Hem Coştu Hem Coşturdu

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor.

Son olarak 2013 yılında yayımladığı 'darmaduman' albümüyle uzun süre satış listelerinde bir numarada kalan Duman, Türkiye'nin dört bir yanında konserlerine devam ederken, İstanbul seyircisiyle 26 Haziran akşamı Turkcell Vadi sahnesinde buluştu. Güçlü performansları ile tartışmasız Türk rock müzik sahnesinin en unutulmaz grupları arasında yer alan Duman'ı yıllardır yalnız bırakmayan sadık hayran topluluğu konserin biletlerini günler öncesinden tüketti.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Mehmet Demirdelen'den oluşan Duman, coşku dolu ve yüksek enerjili bir konsere daha imza attı. Off ve Lazım şarkılarıyla konsere başlayan Duman, Dibine Kadar'la eğlencenin fitilini ateşledi. 3 saate yakın süren müzikal performansı ile Duman izleyenlerini yine büyüledi.

Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel organizasyonlardan festivallere; birçok farklı etkinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan Turkcell Vadi, Türkiye'nin en yeni ve en genç açıkhava sahnesi. Türkiye'deki en büyük sabit sahnesiyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve görüntü sistemlerine sahip olan Turkcell Vadi uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anıların merkezi olma iddiasında.

Turkcell Vadi'de Haziran ayı içerisindeki bir diğer konser ise 30 Haziran - Postmodern Jukebox